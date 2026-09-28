Mundial Beisbol U15

Mundial de Beisbol U15: Venezuela se complica con dura derrota frente a Nicaragua

Los criollos no pudieron contener el ataque de los nicaragüenses

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 09:49 pm
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Mundial de Beisbol U15: Venezuela se complica con dura derrota frente a Nicaragua
Foto: @teambeisbolve

La Selección de Venezuela sufrió otra dolorosa derrota por segunda jornada seguida en el Mundial de Beisbol U15. En esta ocasión, los muchachos cayeron con marcador de 10 a 5 ante Nicaragua, quienes justamente sumaron su primera victoria del torneo.

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Una ofensiva que no pudieron contener

Los nicaragüenses no tardaron en hacerse notar, primero con un cuadrangular solitario en el mismo primer capítulo, y después tras un doble robo de base en el segundo.

Venezuela respondió en el tercero y descontó por medio de Carlos Carrasco, quien pegó un doble por el jardín derecho para remolcar a Jhunior Cordero. Sin embargo, fueron castigados en la parte baja de ese inning con un rally de seis anotaciones, entre un cuadrangular, dos boletos con las bases llenas, un pasbol y un sencillo.

Si bien los criollos volvieron a la carga en el quinto, con doble productor de dos de Chris Cabrera y sencillo impulsor de otras dos de Ángel Rodríguez; los centroamericanos sentenciaron en la parte baja con las últimas dos anotaciones.

De esta manera, Venezuela (1-2) queda igualada en el tercer lugar con Australia (1-2) y Nicaragua (1-2). Su próximo rival será República Checa (0-3) este 28 de septiembre. Recuerda que todas las emociones del Mundial de Beisbol U15 las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

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