Mundial de Beisbol U15: Venezuela se complica con dura derrota frente a Nicaragua

La Selección de Venezuela sufrió otra dolorosa derrota por segunda jornada seguida en el Mundial de Beisbol U15. En esta ocasión, los muchachos cayeron con marcador de 10 a 5 ante Nicaragua, quienes justamente sumaron su primera victoria del torneo.

Una ofensiva que no pudieron contener

Los nicaragüenses no tardaron en hacerse notar, primero con un cuadrangular solitario en el mismo primer capítulo, y después tras un doble robo de base en el segundo.

Venezuela respondió en el tercero y descontó por medio de Carlos Carrasco, quien pegó un doble por el jardín derecho para remolcar a Jhunior Cordero. Sin embargo, fueron castigados en la parte baja de ese inning con un rally de seis anotaciones, entre un cuadrangular, dos boletos con las bases llenas, un pasbol y un sencillo.

Si bien los criollos volvieron a la carga en el quinto, con doble productor de dos de Chris Cabrera y sencillo impulsor de otras dos de Ángel Rodríguez; los centroamericanos sentenciaron en la parte baja con las últimas dos anotaciones.

De esta manera, Venezuela (1-2) queda igualada en el tercer lugar con Australia (1-2) y Nicaragua (1-2). Su próximo rival será República Checa (0-3) este 28 de septiembre. Recuerda que todas las emociones del Mundial de Beisbol U15 las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión.