Venezuela: Chris Cabrera y su motivación en el Mundial de Beisbol U15

Hoy inicia el Mundial de Beisbol Sub-15 en su edición 2026 en México. Una competición muy especial y esperada por el mundo del beisbol para conocer las próximas promesas. Uno de ellos es Christopher 'Chris' Cabrera, hijo de Miguel Cabrera que representará a Venezuela.

El joven prospecto, se encuentra preparando el debut contra Australia y lo hizo con un mensaje muy emotivo para la Selección Nacional: "Sentimiento diferente cuando juegas por tu país. Por mi familia, por mis abuelos, por mis raíces. Play ball y que suene el himno nacional".

Unas palabras cargadas de mucho significado para un muchacho que pudo ver parte de los triunfos de su padre. Ahora él como pelotero Sub-15, está dando sus primeros pasos defendiendo los colores de Venezuela; al igual como Miguel Cabrera lo logró en su trayectoria en MLB.

Calendario de Venezuela en el Mundial de Béisbol Sub-15

Venezuela está preparada para el reto de volver a conquistar el Mundial de Beisbol Sub-15. El camino del equipo criollo comienza este viernes 25 de septiembre en Cancún; en el mítico estadio Beto Ávila se enfrentarán al combinado de Australia en un duelo clave para la clasificación.

El calendario de la Selección Nacional está plagada de retos importantes. En primer lugar son equipos muy diferentes a lo mostrado hace dos años en Colombia. Con plantillas diferentes, hay poco estudio de los rivales, generando más dificultad a la hora de planear los encuentros.

alendario de Venezuela en el Mundial de Beisbol Sub-15:

Australia vs Venezuela | 25-09-26 | 19:30 (Venezuela)

Venezuela vs China Taipéi | 26-09-26 | 19:30 (Venezuela)

Venezuela vs Nicaragua | 27-09-26 | 15:30 (Venezuela)

República Checa vs Venezuela | 28-09-26 | 15:30 (Venezuela)

Estados Unidos vs Venezuela | 29-09-26 | 15:30 (Venezuela)

Los encuentros de la Selección Criolla serán transmitidos por Meridiano Televisión y sus plataformas.