Copa Mundial de Beisbol Sub-15 vibrará en México por Meridiano Televisión

La Copa del Mundo de Beisbol Sub-15 es una de las citas más esperadas en 2026. Un torneo que reúne el talento juvenil de doce selecciones que buscarán emular a: Venezuela, Cuba, USA y Japón que supieron ser campeones en una competición transmitida por Meridiano Televisión.

El torneo iniciará el próximo viernes 29 de septiembre con 12 selecciones:

Grupo A: Cuba, República Dominicana, Alemania, Japón, Sudáfrica y México

Grupo B: Australia, República Checa, Nicaragua, China Taipéi, Estados Unidos y Venezuela

Una competición que tendrá 50 enfrentamientos para conocer al próximo monarca del beisbol juvenil. La última vez que se celebró el torneo fue en Barranquilla, Colombia en 2024: Japón se coronó campeón. Puerto Rico se llevó la medalla de plata y Nicaragua se adueño del bronce.

En esta edición 2026, México será sede con: El Estadio Beto Ávila de Cancún (Tigres de Quintana Roo) albergará el Grupo B y la Ronda de Colocación; El Parque Kukulcán Álamo de Mérida (Leones de Yucatán) será sede del Grupo A, la Super Ronda, el Partido por el Bronce y la Final del Campeonato.

El camino hacia el Campeonato Mundial Sub-15

El torneo tendrá un formato tradicional de los Mundiales de Beisbol de la WBSC. Habrán dos grupos divididos entre 6 equipos, los tres primeros van a la Super Ronda para definir el campeón, sub campeón y el tercer lugar y el resto a la Ronda de Colocación.

Si dos equipos de un mismo grupo ya jugaron entre sí en la primera fase, ese resultado se arrastra. Lo que significa que no tienen que volver a jugar en la Super Ronda contra ese mismo rival, la idea es solo jugar contra los tres equipos que venían del otro grupo.

Al terminar los cruces de la Super Ronda, se hace una tabla general de esos 6 equipos. Los dos mejores de esa tabla juegan la Final por el título mundial, y el tercer y cuarto juegan por la medalla de bronce. Un torneo muy disputado desde la primera ronda, cada resultado cuenta.

Primera fecha del Mundial de Beisbol Sub-15 en México

La primera jornada será este próximo viernes 25 de septiembre, con transmisión por Meridiano Televisión: