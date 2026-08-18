¿En dónde se jugará la Copa Mundial de Beisbol Femenino?

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La Copa Mundial de Béisbol Femenino de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) se desarrolla bajo un formato de dos etapas diseñado para descentralizar la competencia e incrementar el alcance global de la disciplina. Esta estructura divide el certamen entre una fase de grupos disputada en dos continentes y una etapa final concentrada en una sola sede internacional.

La primera fase del torneo quedó dividida en dos llaves. El Grupo Rockford rompió los fuegos en julio en el Rivets Stadium de Rockford, Illinois, en Estados Unidos.

Por su parte, la acción del Grupo Tainan se escenificará en el Complejo Internacional de Béisbol de Asia-Pacífico (ASPAC) en Tainan, Taiwán, del 23 al 27 de agosto. Esta instalación de última generación acogerá a seis naciones, entre ellas Venezuela, Japón y el anfitrión China Taipéi, en la lucha por tres cupos clasificatorios.

El desenlace de la justa mundialista tendrá lugar del 19 al 25 de julio de 2027, cuando los seis mejores equipos provenientes de ambos grupos se reúnan en Rockford, Illinois, ciudad emblemática e histórica para el desarrollo del béisbol femenino a nivel internacional, donde se coronará a la selección campeona del mundo.