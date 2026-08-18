Locura en Cincinnati: Así fue el primer walk-off de Elly De La Cruz en su carrera

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La tensión invadía el estadio en la parte baja de la décima entrada, pero el estelar jugador dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, estaba listo para brillar. Con una tremenda demostración de frialdad, conectó el primer hit para dejar en el terreno a sus rivales en toda su carrera.

El violento contacto de "La Cocoa" hacia el jardín izquierdo fue tan veloz que el tercera base Blaze Jordan solo pudo desviar mínimamente la pelota con su guante. Este dramático sencillo permitió que el corredor automático, Tyler Stephenson, cruzara el plato con la carrera del triunfo.

Un milagro en el último suspiro

Sin embargo, el escenario heroico de De La Cruz jamás habría existido sin el milagroso despertar ofensivo de Cincinnati. Estando a un solo out de concretar la derrota en el noveno capítulo, el mánager recurrió a Dane Myers como bateador emergente.

Myers demostró un poder descomunal y no defraudó la confianza, desapareciendo la esférica por las gradas del jardín izquierdo-central. Su quinto cuadrangular de la campaña empató sensacionalmente las acciones a cinco carreras y forzó el desenlace en extrainnings.

Temple en la lomita de Cincinnati

Desde el montículo, el relevista Emilio Pagán (5-1) se adjudicó la valiosa victoria tras lanzar una décima entrada inmaculada y sin permitir imparables. Su dominio absoluto mantuvo a raya a San Luis, preparando la mesa para el batazo decisivo del campocorto dominicano.

Previamente, el joven abridor Rhett Lowder tuvo una salida de mucho coraje, igualando su mejor marca personal con seis entradas y dos tercios de labor. Aunque permitió cuatro anotaciones, su tenacidad mantuvo a los Rojos siempre con posibilidades en esta doble cartelera.

La sangre nueva da la cara

El vibrante partido también sirvió de escenario para que otros jóvenes talentos de Cincinnati mostraran su valía. Cuando el equipo perdía 4-1 en el sexto rollo, el novato Héctor Rodríguez conectó un oportuno sencillo al jardín central que igualó el marcador temporalmente.

Ese valioso contacto remolcó a Eugenio Suárez y a Michael Toglia, dándole a Rodríguez sus primeras dos carreras impulsadas en las Grandes Ligas. Al final, la pizarra de 6-5 permitió a los Rojos romper una racha de tres reveses y dividir honores ante los Cardenales.