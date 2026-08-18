MLB: Contreras y Abreu lideran el ataque de Boston y marcan el paso entre los venezolanos

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas tiene en Willson Contreras y Wilyer Abreu a dos de sus bateadores venezolanos más productivos. Ambos peloteros, campeones del mundo con Venezuela, comandan la ofensiva de los Medias Rojas de Boston y son los únicos criollos que han superado la barrera de los 20 cuadrangulares en lo que va de campaña.

Willson Contreras acumula 25 jonrones, mientras que Wilyer Abreu suma 22 en el campeonato actual. Estas cifras colocan a ambos jugadores en la parte alta del departamento interno del equipo de Boston, convirtiéndolos en piezas centrales para la producción de carreras de la franquicia en 2026.

En el panorama general de los bateadores venezolanos en las Grandes Ligas durante esta zafra, la cifra de 20 cuadrangulares representa una frontera alcanzada exclusivamente por la dupla de los Medias Rojas. Contreras encabeza el listado nacional con sus 25 batazos fuera del campo, escoltado por Abreu con 22 conexiones de cuatro esquinas.

Además, Contreras es líder en remolcadas del equipo con 73, escoltado por su compatriota con 67.