MLB: Willson Contreras celebra su campeonato del mundo con récord de jonrones

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Este lunes, 17 de agosto, se están cumpliendo cinco meses desde que la selección de Venezuela alzó el trofeo de campeones del mundo y Willson Contreras lo celebró de una manera especial, tras establecer un nuevo tope personal de cuadrangulares en un campeonato regular.

La novena de los Medias Rojas de Boston está blanqueando parcialmente a los Cascabeles de Arizona 7 carreras por 0 y el mayor de los hermanos Contreras la está viendo clarita.

Willson Contreras se va para la calle

El venezolano fue a abrir el quinto episodio ante el derecho Zack Littell y, en cuenta pareja de 1-1, se sentó a esperar un sweeper afuera, para mandar a volar la pelota por encima del "monstruo verde", en un bambinazo confuso, pero que finalmente fue confirmado.

De esa manera, el slugger derecho llegó a 25 cuadrangulares en el presente torneo, superando los 24 que conectó en el 2019, para establecer un nuevo récord de jonrones en una zafra.

¿Alcanzará los 30 vuelacercas Willson Contreras?

Willson también alcanzó los 73 remolques, quedando a siete de su tope de 80 en el 2025 y está bastante cerca de oficialmente registrar su mejor temporada a nivel ofensivo, en su primer año de contrato con los Medias Rojas de Boston.

La gran interrogante es si podrá alcanzar los 30 batazos de vuelta completa, que sería un plus a su gran año, ganándose rápidamente el corazón de los fanáticos en el Fenway Park.