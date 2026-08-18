MLB: José Fernández toma el lugar de Ketel Marte en el roster de Arizona

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José Fernández tenía tiempo en la sucursal Triple A de los Cascabeles de Arizona. Sin embargo, su notable accionar en los días recientes lo llevó a recibir otra oportunidad de regresar al roster del equipo grande este 17 de agosto.

El infielder de 22 años debutó el pasado 31 de marzo, marcando el mejor estreno para un pelotero venezolano en la historia con dos cuadrangulares y cuatro carreras remolcadas. Desde ese momento se mantuvo con los Cascabeles hasta junio y desde entonces había estado jugando con los Reno Aces, el equipo Triple A de la franquicia.

José Fernández toma el lugar de Ketel Marte

El venezolano fue ingresado al roster para tomar el lugar del dominicano Ketel Marte, quien fue enviado a la lista restringida. Es decir, que estará fuera de acción por tiempo indefinido.

Eso buscará aprovecharlo Fernández, para responder si se le presenta la oportunidad para permanecer el mayor tiempo posible en la MLB, cuando se acerca el final de la campaña regular.

José Fernández dejó estos números en su primera etapa con Arizona

Durante su primer lapso como bigleaguer este año, el infielder de 22 años exhibió un promedio de .255, producto de 42 indiscutibles en 165 apariciones al plato.

Aunado a eso, conectó tres vuelacercas, empujó 15 rayitas, anotó un total de 23 carreras y se robó siete almohadillas.