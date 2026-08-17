LVBP: Este jardinero de Bravos de Margarita es dejado en libertad

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Los distintos equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) siguen armando su roster de cara al venidero torneo y uno que optó por desistir de un pelotero con más de 10 años de servicio en la pelota rentada venezolana fue la organización de Bravos de Margarita.

Se trata del jardinero de 30 años, Anthony Jiménez, quien fue dejado en libertad por la novena isleña luego de un par de temporadas con ellos, donde ayudó a esta franquicia a llegar a su primera final en la LVBP.

¿Qué pasará con el futuro de Anthony Jiménez?

Jiménez es uno de esos peloteros con muchas condiciones para jugar en Venezuela, debido a que cuenta con una buena velocidad, buen contacto y una defensa sólida.

Por ende, es un pelotero que, aunque no juegue todos los días, a cualquier franquicia le gustaría tenerlo en su equipo porque puede aportar de distintas formas en momentos apremiantes del juego. Lo más probable, es que reciba la invitación de alguna de las siete novenas en la pretemporada para pelear por un puesto.

Anthony Jiménez ha jugado con seis equipos en Venezuela

El jardinero de 30 años ha pasado por seis organizaciones desde que debutó con Tigres de Aragua en la zafra 2015/2016. Solamente le falta jugar con Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui.

A través de sus redes sociales, Jiménez envió un mensaje de agradecimiento a la afición de Bravos por todo su apoyo.