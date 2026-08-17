MLB: Gabriel Arias recibe mala noticia de su nueva organización

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Gabriel Arias ha tenido un complicado año 2026 y, antes de cumplir 10 días con su nueva franquicia, fue designado para asignación, según lo confirmó la Major League Baseball en el perfil del venezolano.

El infielder venía de tener su mejor campaña en el 2025, estableciendo marcas personales en la mayoría de los apartados. No obstante, la suerte no ha estado de su lado en el presente torneo y ahora podría moverse de equipo por segunda vez en el año.

Gabriel Arias no pudo ganarse un lugar en los Mets

Desde que regresó de su lesión el pasado 14 de junio, a Arias le costó tomar el ritmo y los Guardianes de Cleveland le tuvieron poca paciencia, enviándolo a la lista de waivers (asignación) el 5 de agosto.

Dos días después fue tomado por los Mets y con el equipo grande de los Metropolitanos tomó solamente cinco turnos, en los que se fue en blanco, llevándolos a tomar esta dura decisión. En su lugar, fue subido Christopher Morel.

Estadísticas Gabriel Arias en 2026

En cuanto a sus registros generales se refiere, Arias ha consumido solamente 132 turnos por su ausencia debido a la lesión. En ese periodo, exhibe un promedio de .235, con cinco vuelacercas y 11 carreras empujadas.

Aunado a eso, tiene 13 rayitas anotadas y cuatro bases robadas. Su futuro está en veremos y él (Arias) espera responder de la mejor forma para recuperar un puesto en la MLB.