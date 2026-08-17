Criollos que explotaron a batazos y pitcheo a la MLB en la última semana

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Un período altamente productivo con el madero y desde el montículo alcanzaron los peloteros venezolanos en la semana del 10 al 17 de agosto de 2025 en la MLB, Figuras como Eugenio Suárez (acercándose a hitos de poder), José Altuve (sumando imparables históricos con Houston), Gabriel Moreno (destapando hits a granel) al igual que Luis Arráez y abridores como Jesús Luzardo, Ranger Suárez y Eduardo Rodríguez destacaron en el rendimiento colectivo de los peloteros venezolanos en las Mayores.

Peloteros criollos que habían permanecido dormidos con el madero como Eugenio Suárez y José Altuve, por ejemplo, despertaron para ratificar que son peloteros de prestigio y tienen todavía mucho que dar en la MLB.

Suárez mantuvo un ritmo ofensivo importante en su búsqueda de escalar en los departamentos históricos de cuadrangulares y carreras empujadas para criollos, mientras Altuve continuó sumando jornada tras jornada con los Astros, afianzándose en su conteo multihits e incrementando su cantidad de imparables de por vida en la gran carpa.

El de Puerto Ordaz al fin alcanzó una excelente producción con el madero con los Rojos de Cincinnati, caracterizada por un notable despertar de su emblemático poder y un hito vital en su trayectoria.

El viernes 14 de agosto de 2026, "Geno" conectó una línea hacia el jardín izquierdo que superó de forma deslizante al jardinero para convertirse oficialmente en el venezolano número 19 en la historia de la MLB en alcanzar los 1,500 imparables de por vida. Con este logro, se puso a solo dos carreras remolcadas de registrar 1,500+ hits, 300+ jonrones y 1,000+ impulsadas, un club exclusivo donde solo habitan Miguel Cabrera, Andrés Galarraga y Salvador Pérez.

Gabriel Moreno (Diamondbacks de Arizona): conquistó una gran semana con el bate, manteniéndose firmemente peleando los puestos de vanguardia en el liderato de promedio de bateo de la Liga Nacional.

Moreno tuvo un paso ofensivo arrollador, liderando la legión con un promedio de .385, incluyendo un jonrón frente a Atlanta.

Andrés Giménez (Guardianes de Cleveland) siguió rindiendo como una pieza diaria inamovible gracias a su excelsa defensa en la segunda base y su capacidad para embasarse de forma oportuna. Giménez aportó solidez en las bases con 8 inatrapables y negociando 3 pasaportes en la semana.

Luis Arráez tuvo jornadas explosivas (incluyendo un juego de tres imparables en el Campo de los Sueños) para saltar al top 10 de bateo de su liga y asumir el liderato de hits de la Liga Nacional.

Jackson Chourio: Destacó encendiendo la chispa ofensiva y comandando remontadas clave para los Cerveceros de Milwaukee.Destacados en el Pitcheo

Robert Suárez: Consolidado como uno de los relevistas más seguros, sumando rescates clave desde el bullpen de los Padres de San Diego durante el ecuador del mes de agosto.

Keider Montero (Tigres de Detroit) firmó una de las actuaciones más brillantes de esa semana al apuntarse una victoria por blanqueada de 3-0 ante los Guardianes de Cleveland, consolidando su espacio en la rotación de Detroit.

Montero comandó un gran duelo monticular ante los Guardianes de Cleveland, permitiendo solo 3 hits sin anotaciones.

Eduardo Rodríguez (Diamondbacks de Arizona) Logró una apertura sólida en la que completó 6 entradas de calidad, permitiendo solo 3 imparables y recetando 4 ponches para acreditarse el triunfo frente a los Nacionales de Washington frente a la toletería de Atlanta

Jesús Luzardo (Marlins de Miami / Phillies): Mantuvo su presencia fija en la rotación abridora coleccionando salidas de alto volumen de ponches durante el mes de agosto. Se lució dominante propinando 9 ponches ante los Mellizos de Minnesota.

Martín Pérez la gran revelación

La actuación del lanzador zurdo venezolano Martín Pérez puede considerarse de excelente a sobresaliente, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la rotación de los Bravos de Atlanta.En su salida más reciente el pasado 11 de agosto de 2026, firmó una joya monticular. Lanzó 6.0 entradas completas en blanco ante los Mets de Nueva York.Permitió 4 imparables, dio 3 boletos y ponchó a 2 bateadores, resolviendo la amenaza final en el sexto inning con un oportuno doble play. Con esta apertura, extendió su racha activa a 18 innings consecutivos sin permitir carreras.

Arráez rumbo a la cuarta corona

La posibilidad de que Luis Arráez conquiste su cuarta corona de bateo consecutiva en la MLB es altamente probable, perfilándose como el favorito absoluto para cerrar la temporada 2026 en la cima de la Liga Nacional. A pesar de haber superado recientemente un slump de 17 turnos sin dar imparables tras su cambio a los Filis de Filadelfia, "La Regadera" ha recuperado su ritmo y lidera los departamentos gracias a factores estadísticos clave.