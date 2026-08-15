MLB: Eugenio Suárez silencia las críticas a punta de poder

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2026 ha sido un año realmente complicado para Eugenio Suárez. En su regreso a los Rojos de Cincinnati, el toletero criollo ha lidiado con algunas molestias físicas y con un bajón ofensivo importante, que no le ha permitido producir al nivel que se esperaba de él, especialmente luego de un año de 49 cuadrangulares.

Sin embargo, a pesar de las complicaciones que han aparecido en el camino en 2026, "Geno" quiere cerrar la campaña con fuerza, con una versión que se acerque mucho más a lo que ha acostumbrado a hacer durante sus mejores años en Las Mayores.

De momento, agosto ha sido un buen mes para Eugenio Suárez con Cincinnati, y especialmente los últimos siete compromisos, en los que ha mostrado todo su poder en la caja de bateo, para demostrar que sigue siendo un bateador de cuidado y que puede producir a un nivel de élite, incluso en los momentos más complicados.

Eugenio Suárez prende la grúa

En los últimos siete desafíos que ha disputado, Eugenio Suárez se ha encargado de sacar a relucir su característica más resaltante: el poder. En 24 turnos en este período de tiempo, Suárez lleva seis imparables y muestra promedio de .250, que parecería bastante regular. Sin embargo, todos sus hits han dado de qué hablar.

Y es que, en una muestra sensacional de poder y oportunismo, todos los inatrapables conectados por el tercera base de los Rojos en la última semana han sido extrabases. Cuatro de los batazos de "Geno" fueron vuelacercas, mientras que los otros dos fueron dobles. En total, esta buena racha ha servido para que el criollo impulse nueve carreras y muestre un OPS formidable de 1.155 en los últimos siete juegos.

Además, no se puede pasar por alto que esta seguidilla funcionó para que el OPS de Eugenio Suárez en 2026 pasara de .668 a .705, y en medio de todo, alcanzó los 1500 hits de por vida y quedó a dos remolcadas de las 1000 en su carrera. Sin duda, un despertar interesante que llena de optimismo de cara al final del año.