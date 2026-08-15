MLB: Yordan Álvarez, a ritmo de récord: esta es su proyección de jonrones para cerrar la temporada

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Yordan Álvarez llegó a 36 jonrones en la presente temporada durante la jornada de este viernes, en el duelo entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle disputado en el Daikin Park. El batazo le permitió acercarse a su récord personal de 37, el cual estableció en la campaña 2022.

La conexión llegó en el primer inning ante el lanzador George Kirby, recorrió una distancia de 368 pies, y tuvo una velocidad de salida de 100.5 mph, una muestra más del poder que lo mantiene como principal candidato al MVP de la Liga Americana.

La proyección de Álvarez apunta a una gran cifra

Con la ronda regular cerca de entrar a su tramo final, Yordan Álvarez tiene una oportunidad real de superar por primera vez la barrera de los 40 jonrones en una temporada. Tomando en cuenta que Houston todavía tiene aproximadamente 40 juegos pendientes, el ritmo actual del cubano permite proyectar un cierre entre 42 y 45 cuadrangulares.

El cálculo parte de su producción actual y de la frecuencia con la que ha conectado jonrones durante 2026. El cubano suma 36 vuelacercas en una campaña en la que ha vuelto a mostrar la combinación de poder y consistencia que lo convirtió en uno de los bateadores más temidos del Joven Circuito.

Los modelos de proyección utilizados por portales especializados como FanGraphs suelen considerar variables como producción reciente, historial ofensivo, tiempo de juego esperado y rendimiento por aparición al plato. Bajo ese contexto, un cierre cercano a los 43 jonrones aparece como un escenario razonable si mantiene su ritmo actual.

Una proyección moderada lo ubica entre 42 y 43 jonrones, mientras que una recta final productiva podría llevarlo hasta los 45 y establecer un grandioso récord personal. La principal incógnita será su disponibilidad en el terreno durante las últimas semanas de la temporada.

El factor clave: mantenerse saludable

El mayor desafío para Yordan Álvarez no está relacionado con su capacidad para conectar batazos de poder, sino con la posibilidad de mantenerse activo durante el cierre de campaña. En las últimas temporadas, las lesiones han limitado su cantidad de juegos disputados y, por consecuencia, sus oportunidades de acumular estadísticas.