MLB: Yordan Álvarez no ha bajado el ritmo ofensivo en esta segunda mitad

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Yordan Álvarez está dejando una nueva muestra de por qué es uno de los bateadores más peligrosos de las Grandes Ligas cuando se encuentra en óptimas condiciones. El designado de los Astros de Houston aparece en la cima del OPS entre los bateadores que cumplen los requisitos durante la segunda mitad de la temporada 2026, con una impresionante marca de 1.043.

El cubano ha sido constante durante todo el año con el madero, pero en esta etapa de la campaña esto toma aún más relevancia. Su producción ofensiva no solo destaca por la cantidad de extrabases, sino también por la capacidad de embasarse y generar daño en momentos importantes para Houston.

Yordan Álvarez – MLB

El registro de 1.043 de OPS coloca al bateador de los Astros por delante de otros dos nombres que también están teniendo una segunda mitad sobresaliente. Jackson Merrill ocupa el segundo puesto con un OPS de 1.032, mientras que Griffin Conine completa el grupo de los tres primeros con 1.024.

La diferencia es mínima entre los protagonistas, pero Álvarez ha conseguido mantenerse en lo más alto gracias a una combinación que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera: poder, disciplina en el plato y una extraordinaria capacidad para producir carreras.

Para su equipo, tener al toletero de 29 años en este nivel representa una noticia especialmente importante. El cubano es una de las principales referencias ofensivas del equipo y su presencia en la alineación puede cambiar el rumbo de un partido con un solo swing.

El OPS, que combina el porcentaje de embasado y el slugging, ofrece una perspectiva bastante completa sobre el impacto ofensivo de un bateador.a

Finalmente, para Yordan Álvarez, que está acostumbrado a los grandes escenarios, volver a aparecer entre los líderes ofensivos de MLB durante toda una zafra no resulta casualidad. Es, más bien, otra demostración del talento que lo ha convertido en una pieza fundamental de Houston.