MLB: Eduardo Valencia se confirma como el novato sensación venezolano con otro estacazo

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En lo que va de la temporada 2026, varios venezolanos han hecho su estreno en la Gran Carpa, pero ninguno de ellos ha tenido el impacto que ha podido mostrar el carabobeño Eduardo Valencia, quien se afianza como el novato sensación de nuestro país en esta zafra.

Con una capacidad ofensiva extraordinaria, el toletero oriundo de Valencia ha hecho ruido en Detroit, luego de ocho años en Ligas Menores, para convertirse en un jugador importante en el nivel más alto del beisbol estadounidense.

De hecho, este jueves 13 de agosto Eduardo Valencia volvió a demostrar que merece un lugar en Las Mayores, al conectar un dantesco cuadrangular ante los envíos de Parker Messick, estelar abridor de los Guardianes de Cleveland, para engrosar sus espectaculares números.

Eduardo Valencia y su espectacular 2026

En el duelo entre los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland de este 13 de agosto, el venezolano Eduardo Valencia fue uno de los grandes responsables del triunfo felino, al conectar su quinto cuadrangular de la temporada 2026, ante los envíos de uno de los mejores brazos del año: Parker Messick.

Con este nuevo batazo de vuelta completa, el receptor y bateador designado elevó su promedio a .386. Además, también muestra un increíble OPS de 1.254 en los 16 juegos que ha disputado en esta campaña, su primera en las Grandes Ligas.

A pesar de que no ha tenido tanta acción, Eduardo Valencia es el segundo novato criollo con más vuelacercas en el año, y está entre los cinco con más carreras remolcadas, para reafirmarse como una de las grandes sorpresas del año.