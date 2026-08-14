MLB: Una lesión evita que Jacob deGrom alcance los 2000 ponches

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No cabe duda de que uno de los mejores lanzadores de la última época en el beisbol de las Grandes Ligas, con cierta diferencia, es Jacob deGrom. El derecho ha mostrado dominio a lo largo de su exitosa carrera de 13 años en el mejor beisbol del mundo, y aunque las lesiones lo han golpeado a lo largo de los años, mantiene su buen nivel.

De hecho, 2026 ha sido una campaña positiva para él, en la que ha podido realizar 23 aperturas, para dejar efectividad de 3.95 y un FIP mucho mejor de 3.25, que le ha permitido acercarse a cifras históricas. Sin embargo, este 13 de agosto sufrió un duro golpe, que ha encendido nuevamente las alarmas de su organización.

Jacob deGrom lesionado

En su actuación de este jueves 13 de agosto, ante los Angelinos de Los Ángeles, Jacob deGrom salió lesionado luego de dos entradas de acción, en las que había recetado tres ponches. Con estos tres rivales abanicados, había alcanzado los 1998 de por vida, por lo que había quedado a solo dos de los 2000, cifra que parecía más que alcanzable en esa misma apertura.

Sin embargo, el ya veterano pitcher no pudo continuar con su labor debido a una fatiga en el triceps de su brazo derecho. Este inconveniente no solo lo sacó del juego y evitó que alcanzara los 2000 ponches, sino que también enciende las alarmas dentro de los Rangers de Texas, quienes ahora rezan para que la lesión del diestro no sea grave, especialmente luego de que el jugador frenara su cambio a los Bravos de Atlanta.