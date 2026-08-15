MLB: Bobby Witt Jr se sienta en la mesa de esta leyenda de la liga

Suscríbete a nuestros canales

Bobby Witt Jr es uno de los peloteros élite de la actualidad en Grandes Ligas. Su desempeño con Reales de Kansas City está fuera de toda duda. De hecho, en solo cinco campaña en la liga, se sienta en la mesa de una de las mayores leyendas en la historia de la MLB.

Witt Jr en la victoria 7-6 de Reales contra Angels de Los Ángeles registró: 3 turnos, 2 anotadas, 1 hit, 2 boletos, 1 ponche. Con esas números fue importante para lograr la victoria, pero además, alcanzó los registros de uno de los peloteros más impresionante de este deporte.

Bobby es el último pelotero en unirse a Barry Bonds como el jugador con: 100+ jonrones, 150+ bases robadas y 400+ carreras anotadas en sus primeras 5 temporadas en Grandes Ligas. El otro que lo logró es Hanley Ramírez, uno de los peloteros dominicanos más infravalorados.

Reales de Kansas City y un 2026 para el olvido

Reales de Kansas City registran una marca desfavorable de 50-73 en la campaña 2026. Ocupan el último lugar de su división a una distancia de 14.0 juegos del liderato y a 10.0 puestos de la zona de comodín. Un año muy flojo donde el pitcheo no logró afianzar su juego en ningún momento.

Este rendimiento tan pobre confirma una campaña para el olvido, una situación que obliga categóricamente a la directiva del club a planificar ajustes profundos de cara a las próximas temporadas. Contar con una superestrella de la talla de Bobby Witt Jr. exige ser competitivos en 2027.

Witt Jr está muy comprometido con el proyecto en Kansas City, pero tener temporadas consecutivas negativas lo hará reflexionar. De hecho, es un jugador que sueña con ser campeón de Serie Mundial, además, de ganar y pelear por los títulos individuales como ya lo hizo.

Números de Bobby Witt Jr en 2026

Bobby Witt Jr no está pasando por su mejor estado de forma, pero sigue siendo decisivo en momentos importantes. Este año Kansas City perdió muchos juegos por su pitcheo; pero en el futuro seguramente harán movimientos inteligentes para mantenerse competitivos.

Números de Witt Jr en 2026:

- 104 juegos, 407 turnos, 62 anotadas, 116 hits, 25 dobles, 1 triple, 13 jonrones, 42 impulsadas, 47 boletos, 80 ponches, 32 bases robadas, .285 PRO, .358 OBP, .447 SLG, .805 OPS