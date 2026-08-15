MLB: Bradgley Rodríguez se estrena en este apartado con Padres

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Bradgley Rodríguez es una de las gratas sorpresas de la temporada 2026 de Padres de San Diego. El pelotero venezolano de 22 años está mostrando un nivel superlativo juego a juego. De hecho, en su última actuación logró un hito importante en su carrera, demostrando su nivel.

Rodríguez salvó el primer juego de su carrera en Grandes Ligas. Lo hizo defendiendo los colores de unos Padres que han confiado en él desde el primer momento. El venezolano ha pasado por todos los niveles de la granja de la organización de San Diego con resultados brutales.

Bradgley en su última actuación registró: 1.0 entradas, 1 hit y 2 ponches para sumar el primer juego salvado de su carrera. Esto es solo una muestra de un año superlativo: 51 juegos, 3-2. 2-09 ERA, 56.0 entradas, 42 hits, 13 carreras limpias, 17 boletos, 59 ponches, 1.05 WHIP.

Bradgley Rodríguez y sus sensaciones tras su primer salvado en Las Mayores

Bradgley Rodríguez es un lanzador con una velocidad y un control en su comando de pitcheo importante. En Padres de San Diego se le da un valor alto a tener esa capacidad de salir de situaciones complicadas con su repertorio. Por esa razón se ganó un lugar en Grandes Ligas.

Rodríguez reconoce que está preparado: "Estoy muy emocionado por conseguir ese primer salvamento. El primero de muchos, espero, en mi carrera en Grandes Ligas. Voy a seguir adelante. No importa en qué momento del juego me toque entrar, voy a poder responder otra vez".

Craig Stammen manager de Padres resaltó su nivel: "Lo que estamos viendo es un adelanto de lo que probablemente será durante toda su carrera. Es uno de los mejores relevistas del béisbol y volvió a demostrarlo esta noche al poder lanzar el noveno".

MLB: Ethan Salas está encaminado a debutar con Padres de San Diego

Ethan Salas no se cansa de impresionar en el sistema de Ligas Menores. Ya dejó de ser una promesa y es una realidad que pide a gritos un espacio en Padres de San Diego. El venezolano que hace poco subió a Triple A, está destrozando a su rivales con un brutal ritmo ofensivo.

Salas en El Paso Chihuahuas registra: 13 juegos, 50 turnos, 8 anotadas, 18 hits, 5 dobles, 1 triple, 2 jonrones, 16 impulsadas, 8 boletos, 7 ponches, .360 PRO, .433 OBP, .620 SLG, 1.053 OPS. Números para empezar a llamar a la puerta de Grandes Ligas al finalizar la temporada.