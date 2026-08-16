MLB: Luis Arráez cierra la semana produciendo y con comodidad en el liderato de bateo

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El pequeño slump que sufrió Luis Arráez ya es cosa del pasado. En esta última serie que enfrentaron los Phillies de Filadelfia contra los Mellizos de Minnesota, en el Target Field, le permitió retomar su confianza en el plato y volver a esa rutina de imparables que nos tiene acostumbrados.

Arráez, cada vez más sólido en la cima de promedio

En la jornada de este domingo, donde ganaron los Phillies por 7 a 5, la Regadera bateó de 4-1 con una carrera remolcada. Justamente, gracias al venezolano fue que su equipo remontó la pizarra, pues llegaron al sexto episodio con cinco rayitas de diferencia.

Arráez no desperdició su turno en ese momento y bateó un rodado de out con las bases llenas, rompiendo así el cero en la pizarra. Acto seguido, el conjunto de Filadelfia concretó un rally de cuatro anotaciones.

Por su parte, el único imparable que disparó fue una línea por la raya del jardín izquierdo que decretaron como doble por reglas de terreno. Luego de eso salió reemplazado por un corredor emergente que a la postre anotó la carrera de la ventaja.

Gracias a esta actuación, Luis Arráez mantiene su solidez en el liderato de bateo de la Liga Nacional. Con los cinco inatrapables de esta serie en Minnesota dejó su promedio en .315, un margen bastante amplio tomando en cuenta que ahora Gabriel Moreno es su más cercano perseguidor, que batea para .308 al igual que Otto López.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB

117 juegos

473 turnos al bate

149 hits

27 dobles

7 triples

5 jonrones

51 carreras impulsadas

58 carreras anotadas

.315 AVG

.350 OBP

.433 SLG

.783 OPS