MLB: Andruw Monasterio no deja de sorprender con su oportuna ofensiva

Suscríbete a nuestros canales

De cara a la temporada 2026, los Medias Rojas de Boston contaban con tener el aporte de varios peloteros llamados a echarse el equipo al hombro, como Willson Contreras, Wilyer Abreu, Roman Anthony, Ceddanne Rafaela, Garrett Crochet, Ranger Suárez o Sonny Gray. Sin embargo, entre tanto nombre estelar, un caraqueño ha salido a relucir para ser la sorpresa del equipo: Andruw Monasterio.

El infielder llegó antes del inicio de la temporada, en un cambio en el que Caleb Durbin y Anthony Seigler también llegaron a Boston, a cambio de Kyle Harrison, David Hamilton y Shane Drohan. Desde entonces, el criollo ha sido una grata sorpresa, al mostrar una producción con el madero sensacional, especialmente en el último par de meses, en donde ha sido de los mejores bateadores del equipo.

Andruw Monasterio en llamas

Este sábado 15 de agosto, Andruw Monasterio volvió a rendir con los Medias Rojas de Boston, al irse de 4-1 en el triunfo ante Pittsburgh, con un doble que sirvió para impulsar par de carreras con las que el equipo sentenció el triunfo.

Con este batazo, el caraqueño llega a cinco encuentros consecutivos con al menos un imparable, y sigue afianzando su sensacional presente. Y es que, desde el mes de julio en adelante, el campocorto patirrojo batea para .330 de average, con un OPS formidable de .940. Además, en ese lapso de tiempo acumula también tres cuadrangulares, 16 extrabases y 23 carreras remolcadas.

En lo que va de la segunda mitad de la campaña, Andruw Monasterio lidera a los Medias Rojas en average (.345) y en dobles (10), mientras que es segundo en OPS (.920) y en OBP (.420), todo esto tomando en cuenta solo a los toleteros con al menos 70 turnos en este período. Sin duda, su nivel ha sido una de las grandes historias de la temporada.