MLB: Eduardo Rodríguez domina a Bravos y firma su apertura de calidad 16 con Diamondbacks

Suscríbete a nuestros canales

Eduardo Rodríguez volvió a demostrar su jerarquía en la rotación de los D-Backs tras concretar otra actuación estelar sobre el montículo. En la jornada del 15 de agosto, "Gualo" guio el triunfo de los Diamondbacks de Arizona 10-3 ante los Bravos de Atlanta en el Truist Park, firmando su apertura de calidad número 16 de la campaña 2026.

​Dominio y control sin otorgar boletos

​A pesar de un inicio complicado permitiendo un cuadrangular solitario de Ronald Acuña Jr. en el primer episodio, el siniestro criollo ajustó rápidamente sus envíos para dominar a la peligrosa tola de Atlanta. Rodríguez completó 6.0 episodios de trabajo, permitiendo 5 imparables y 2 carreras limpias, destacando un impecable control al no regalar bases por bolas y recetar 5 ponches.

​Línea de trabajo de Eduardo Rodríguez vs. Atlanta:

​ Innings lanzados: 6.0

6.0 ​ Hits permitidos: 5

5 ​ Carreras limpias: 2

2 ​ Boletos: 0

0 ​Ponches: 5

​En ruta a las 12 victorias en la campaña

​Con esta sólida presentación, el carabobeño quedó en posición de acreditarse su duodécima victoria (12-4) del año, consolidándose como una de las serpentinas más consistentes del conjunto de Arizona en la recta final de la temporada regular. La ofensiva de los desérticos respaldó al criollo con cuadrangulares de Nolan Arenado e Ildemaro Vargas para sellar el triunfo.