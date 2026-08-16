MLB: Así fue el imponente estacazo de Wilyer Abreu que le dio la ventaja a Boston

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El jardinero venezolano de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu, continúa demostrando su enorme fuerza ofensiva en esta campaña. Este sábado, el patrullero conectó su cuadrangular número 22 de la temporada, un batazo que tiene un significado muy especial.

Con este bambinazo, el jugador logró igualar su tope personal de vuelacercas, marca que había establecido el año pasado.

Castigo a las 97 millas

La importante conexión de Abreu llegó temprano en el compromiso, específicamente en la parte alta de la segunda entrada. El venezolano no perdonó una potente recta de 97 millas por hora lanzada por el abridor rival, Jared Jones.

El pitcheo se quedó peligrosamente en todo el centro del plato, un error que el toletero aprovechó para desaparecer la esférica por lo más profundo del jardín derecho.

Conexión de alto calibre

Este espectacular cuadrangular no solo sirvió para darle una ventaja tempranera al conjunto patirrojo, sino que destacó por su tremenda contundencia. Según los datos oficiales de las métricas de MLB, la pelota salió disparada del madero a una vertiginosa velocidad de 110.8 millas por hora. Además, el imponente elevado alcanzó una distancia proyectada de 420 pies desde el plato.

Una temporada de consolidación

Con esta nueva exhibición de poder, el guardabosques reafirma que atraviesa un excelente momento con la organización de Nueva Inglaterra. Actualmente, Wilyer exhibe un sólido promedio de bateo de .258 en lo que va de zafra regular. Su aporte ofensivo sigue siendo clave para las aspiraciones del equipo, acumulando hasta la fecha un total de 117 imparables y 65 carreras impulsadas.