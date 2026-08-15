MLB: Francisco Álvarez inicia la remontada de los Mets con este doble productor

El Citi Field celebró una nueva victoria de los Mets de Nueva York en la parte baja del noveno episodio. Y es que para esta ocasión derrotaron por 5 a 4 a los Nacionales de Washington, quienes sufrieron un batazo clave de Francisco Álvarez.
NOTAS RELACIONADAS
El héroe silencioso de los Mets
Con dos hombres en circulación y sin outs, el grandeliga venezolano tomó un turno de oro ante el relevista Yovanny Cruz que buscaba el salvamento. Fue entonces cuando al primer lanzamiento, una slider por el medio, disparó una línea hacia el jardín izquierdo para remolcar la carrera del empate.
Ese grandioso aporte de Francisco Álvarez (su único imparable en cuatro turnos) sirvió para que, minutos más tarde, Francisco Lindor pegara el hit que dejó en el terreno al conjunto capitalino.
Números de Francisco Álvarez en la temporada 2026 de la MLB
- 86 juegos
- 278 turnos al bate
- 69 hits
- 11 dobles
- 13 jonrones
- 30 carreras impulsadas
- 29 carreras anotadas
- .248 AVG
- .338 OBP
- .428 SLG
- .766 OPS