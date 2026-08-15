MLB: Esta es la próxima gran cifra redonda a la que apunta Jackson Chourio

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Jackson Chourio continúa construyendo su historia en las Grandes Ligas y ahora tiene una nueva cifra redonda al alcance. El venezolano atraviesa otra temporada productiva con los Cerveceros de Milwaukee y está a pocos batazos de alcanzar un registro que confirmará la rapidez con la que ha avanzado desde su debut.

A las puertas de los 400 hits

El marabino acumula 393 hits de por vida en MLB, por lo que necesita otras siete conexiones para convertirse en un nuevo miembro del club de los 400. Con su ritmo actual, esa barrera podría caer en cuestión de pocas jornadas.

Una vez lo consiga, Jackson Chourio se convertirá en el venezolano número 94 en alcanzar dicha cifra redonda en la MLB, aunque existe una particularidad: Ildemaro Vargas también se encuentra muy cerca, con 395 imparables. Por ello, el orden en que ambos lleguen a la cifra determinará quién ocupará ese lugar en la lista histórica entre criollos.

El rendimiento del jardinero de 22 años durante el 2026 también apunta a una nueva marca personal. Hasta la fecha suma 100 hits y con todavía buena parte del calendario por disputar, el ritmo que lleva hace pensar que superará los 148 imparables del año pasado (su tope).

Así, los 400 hits serían apenas el próximo peldaño de una campaña en la que Jackson Chourio continúa ampliando sus registros personales y consolidándose entre los venezolanos más productivos de su generación.