Tres venezolanos destacan en el Power Rankings latino de la MLB

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El talento venezolano vuelve a estar presente entre los mejores bateadores latinos de la MLB. Luis Arráez, Willson Contreras y Gabriel Moreno fueron incluidos en el más reciente Power Rankings elaborado por MLB, una lista que reúne a los jugadores ofensivos más destacados del momento.

Arepa Power entre los mejores bateadores latinos

El ranking fue realizado por un panel de 12 votantes de MLB, quienes evaluaron el rendimiento reciente de cada jugador, su producción durante la temporada y las expectativas para el resto del calendario.

Willson Contreras aparece como el venezolano mejor ubicado en la clasificación, luego de protagonizar una de sus mejores temporadas ofensivas a los 34 años. El receptor presenta una línea ofensiva de .280/.389/.529, con 24 jonrones y 72 carreras impulsadas en su primera campaña con las Medias Rojas de Boston.

El poder del carabobeño también está respaldado por los números avanzados. Según Statcast, Contreras se ubica entre los mejores de MLB en velocidad promedio del bate, porcentaje de barriles, slugging esperado y valor ofensivo generado.

Por su parte, Luis Arráez mantiene su etiqueta como uno de los mejores bateadores de contacto de las Grandes Ligas. El infielder de los Phillies de Filadelfia continúa liderando la Liga Nacional en promedio con .316, acompañado por un porcentaje de embasado de .350 y un OPS de .784.

La principal fortaleza de la Regadera sigue siendo su capacidad para poner la pelota en juego. El venezolano registra la menor tasa de swings en blanco de MLB con 7.5% y también la menor cantidad de ponches entre los bateadores calificados, con apenas 4.5%.

El tercer representante criollo es Gabriel Moreno, quien atraviesa un momento ofensivo destacado con los D-backs de Arizona. El receptor batea .305/.383/.453 en la temporada y se mantiene como uno de los mejores ofensivos en su posición.

Además, el larense ha sido uno de los bateadores más encendidos recientemente, con una línea de .338/.405/.478 entre julio y agosto, incluyendo 11 dobles en ese período. Su rendimiento lo ha colocado como líder entre los receptores calificados de MLB en promedio y porcentaje de embasarse.