MLB: José Altuve pega par de imparables y sueña con esta increíble cifra

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A sus 36 años de edad, José Altuve se encuentra en una etapa de su carrera en la que prácticamente todos sus batazos vienen cargados de historia. El toletero criollo no ha tenido una campaña demasiado buena en lo individual, pero igual se las ha arreglado para igualar o acercarse a cifras legendarias para jugadores venezolanos, y también para la historia de los Astros.

En lo que va de 2026, "Astro Boy" muestra average de .242, con un OPS de .696, números que se alejan de los altos promedios a los que está acostumbrado. A pesar de eso, este viernes 14 de agosto sonó par de hits, que sirven para acercarse a los 100 en la temporada, y a una cifra vitalicia todavía más espectacular.

José Altuve se encamina a la historia

Este 14 de agosto, los Astros de Houston derrotaron a los Marineros de Seattle por pizarra de 10-7, con una más que interesante ayuda de José Altuve, quien conectó par de hits en cinco turnos oficiales consumidos. De esta manera, el camarero sideral llegó a los 91 imparables en 2026, por lo que apunta a su temporada 14 con al menos 100 hits en MLB.

Además, por si fuera poco, el criollo también llegó a los 2479 inatrapables en su carrera, por lo que está a tan solo 21 de convertirse en el cuarto venezolano en la historia de la Gran Carpa en alcanzar los 2500, algo que solo han logrado Miguel Cabrera, Omar Vizquel y Luis Aparicio.

Ciertamente, 2026 no ha sido el mejor de los años para José Altuve, sin embargo, la carrera del oriundo de Puerto Cabelllo ha sido tan espectacular que, incluso en tiempos no tan positivos, sigue alcanzando cifras y hazañas que cimentan su futura candidatura hacia el Salón de la Fama.