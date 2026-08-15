MLB: Eduardo Valencia hace recordar a Miguel Cabrera con otro cuadrangular en Detroit

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El nombre de Eduardo Valencia no parecía estar en el radar de muchos antes de esta temporada, pero con el 2026 tan espectacular que ha tenido, se auguran cosas positivas para él. Gracias a su poder, el novato venezolano sigue maravillando a propios y extraños con el uniforme de Detroit, y este sábado 15 de agosto volvió a dar una muestra de su talento.

Aunque los Tigres de Detroit cayeron derrotados 4-3 ante los Medias Blancas de Chicago, el carabobeño volvió a demostrar de qué está hecho, al irse de 4-2, con par de imparables y dos carreras impulsadas, una de ellas producto de su sexto cuadrangular del año, para igualar el liderato entre novatos criollos y demostrar que merece una oportunidad seria en Las Mayores.

Eduardo Valencia encendido

Y es que, por increíble que parezca, Eduardo Valencia ha llegado como un huracán a las Grandes Ligas. En su juego 18 de por vida en el mejor beisbol del mundo, el novato venezolano de 26 años de edad conectó su sexto batazo de cuatro esquinas, para volver a dar de qué hablar dentro de su organización, los Tigres de Detroit, quienes han conseguido una verdadera joya escondida.

Ante los Medias Blancas, el oriundo del estado Carabobo tuvo su segunda tarde consecutiva con par de imparables, al despachar primero un sencillo, y luego un cuadrangular solitario en la parte baja del cuarto episodio. Ambos batazos sirvieron para remolcar carreras, por lo que fue una tarde sumamente productiva, a pesar de la derrota.

Con esta nueva exhibición ofensiva, Eduardo Valencia muestra average de .404 y OPS de 1.291 en sus primeros 18 encuentros en Las Mayores, además de seis estacazos, 12 extrabases y 17 carreras empujadas. Un debut prometedor para un toletero que se ha ganado sus oportunidades a pulso.