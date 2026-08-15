El capitán se acerca: Aaron Judge avanza en su rehabilitación y los Yankees se emocionan

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Los Yankees de Nueva York necesitan urgentemente un despertar ofensivo. Afortunadamente, su gran capitán, Aaron Judge, ha dado un paso fundamental en su camino de regreso a la alineación. Este viernes, el tres veces Jugador Más Valioso soltó el brazo por primera vez. Esto marca un hito en su rehabilitación tras la fractura en la costilla derecha, lesión sufrida en abril al lanzarse por una pelota.

El estelar jardinero no ve acción oficial desde el pasado 31 de mayo. Tras ingresar a la lista de lesionados a principios de junio, fue transferido a la lista de 60 días a mediados de julio. A principios de mes, Judge ya había recibido luz verde para realizar actividades de baja intensidad. Estas rutinas incluyeron trotes al aire libre y ejercicios de resistencia para el tren superior del cuerpo.

Un proceso de recuperación cauteloso

El mánager Aaron Boone confirmó estos vitales progresos desde el Rogers Centre. "Sé que lanzó y corrió ayer. Con suerte continuará mejorando a lo largo de esta semana", comentó el estratega a la prensa. Aunque las recientes radiografías mostraron buena cicatrización, el cuerpo médico sabe que falta camino por recorrer. "Estamos en las primeras etapas, no ha realizado cosas de béisbol en un tiempo", aclaró Boone sobre los tiempos.

El dirigente añadió que no será estrictamente necesario someter al jugador a nuevas placas por el momento. La evaluación de su respuesta física en el terreno será el principal indicador de su progreso.

El peso de su ausencia

El vacío de Judge es innegable para la franquicia neoyorquina. Antes de lastimarse, el toletero ostentaba un espectacular OPS de .908 y había conectado 17 cuadrangulares en apenas 34 encuentros. Durante la prolongada baja de su principal figura, los Bombarderos registran una marca de 32-31. La ofensiva ha sentido el golpe, situación que se agravó por otras lesiones críticas dentro de la plantilla.

Urgencia y optimismo en Nueva York

La falta de este poderoso trío ha hundido dramáticamente la producción del equipo. Desde la pausa del Juego de Estrellas, los Yankees tienen un raquítico OPS colectivo de .636, el segundo peor de todas las Mayores. A pesar de esta preocupante sequía ofensiva, Aaron Boone mantiene la fe en los jugadores que tiene disponibles. "Sigo siendo muy optimista, este grupo es capaz de producir una buena ofensiva", aseguró el piloto.

La gerencia confía en que la paulatina reincorporación de sus estrellas cambie radicalmente el panorama. Mientras tanto, el objetivo inmediato es hacer los ajustes necesarios para anotar carreras y no perder terreno.