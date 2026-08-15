MLB: Eduardo Rodríguez quiere extender su dominio sobre los Bravos de Ronald Acuña Jr.

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Luego de trabajar con Johan Santana en el Clásico Mundial de Beisbol, Eduardo Rodríguez ha respondido en 2026 con el que ha sido, hasta los momentos, el mejor año de toda su carrera en las Grandes Ligas. El zurdo ha mostrado un nivel sumamente dominante con Arizona, que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores abridores del Viejo Circuito en esta zafra.

Con un comando de pitcheos bastante bueno, y apegado a los planes trazados en cada salida, el oriundo de Valencia ha lucido sólido y controlado, para mantener una efectividad fantástica de 2.70 en las 24 aperturas que ha realizado.

Precisamente, este sábado 15 de agosto Eduardo Rodríguez saldrá a la lomita del Truist Park de Atlanta, para medirse a los Bravos, en búsqueda de su triunfo número 12 del año. Para lograrlo, tendrá que dominar nuevamente a un rival al que ya ha podido maniatar en el pasado, y tendrá también que superar a su compatriota, Ronald Acuña Jr., quien ha podido batear bien ante él.

Eduardo Rodríguez vs Atlanta

De por vida, Eduardo Rodríguez se ha enfrentado en tres ocasiones a los Bravos de Atlanta, con números más que positivos. El zurdo muestra foja de 1-0, con efectividad de 3.24 y WHIP de 1.26, cifras que son más que positivas. Además, el actual roster de los Bravos acumula 63 apariciones al plato ante "E-Rod", dejando un average no muy bueno de .250 ante los envíos del criollo.

Eso sí, en su única salida en Truist Park, que data del 15 de junio de 2021, Rodríguez solo pudo actuar por espacio de cuatro entradas completas, en las que recibió seis hits y cuatro carreras. Eso sí, logró abanicar a ocho rivales y se fue sin decisión.

Eduardo Rodríguez y los Bravos de Atlanta ya se midieron en 2026, más precisamente el pasado 3 de abril, día en el que el venezolano logró una salida de calidad, al registrar 7.0 entradas en blanco, en las que solo permitió cuatro hits. Con este antecedente reciente, este duelo pinta para ser muy emocionante, sin duda alguna.