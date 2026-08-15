MLB: Vladimir Guerrero Jr. va a la lista de lesionados por conmoción cerebral

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El estelar primera base de los Azulejos de Toronto, Vladímir Guerrero Jr., fue ingresado oficialmente a la lista de lesionados de siete días por conmoción cerebral. Esta medida preventiva y obligatoria se tomó luego de que el dominicano sufriera un fuerte golpe durante el encuentro del viernes contra los Yankees de Nueva York.

El aparatoso choque en la antesala

El incidente obligó al toletero a abandonar prematuramente el partido, que terminó en una victoria de 3-1 a favor de Toronto. Todo ocurrió durante el desarrollo de la sexta entrada en un accidente en la tercera base.

Guerrero chocó de manera fortuita con el campocorto de los Yankees, George Lombard Jr. Después de que un tiro errático se le escapara al jugador de Nueva York, este giró bruscamente para intentar recuperar la pelota. En el movimiento, Lombard impactó accidentalmente su rodilla izquierda directo en el rostro del astro de los Azulejos.

Preocupación en el cuerpo técnico

El mánager del equipo canadiense, John Schneider, reveló a MLB.com el estado del jugador tras el encuentro. "Anoche tuvo dolor de cabeza. Creo que es uno de esos casos en los que los médicos querían evaluar muy bien cómo amanecía hoy", explicó el estratega.

Lamentablemente, este diagnóstico de conmoción cerebral es un nuevo obstáculo en el camino de Guerrero durante esta temporada. Recientemente, el inicialista también tuvo que ausentarse de los diamantes debido a una molesta contractura en los isquiotibiales.

Un año ofensivo complicado

El jugador de cuadro, habitual invitado al Juego de Estrellas, está atravesando una campaña bastante por debajo de sus propios estándares. En 115 juegos disputados en este 2026, registra un promedio de bateo de .263/.337/.356. Además, apenas suma siete cuadrangulares y 47 carreras impulsadas.

Ajustes urgentes en el roster de Toronto

Para intentar cubrir el gran vacío que deja Guerrero en la inicial, Charles McAdoo saltará al terreno como titular este sábado contra Nueva York. Otra sólida alternativa que maneja el cuerpo técnico para defender la primera base es el antesalista Kazuma Okamoto.

Por otro lado, la gerencia de los Azulejos realizó varios movimientos en su plantilla previo al encuentro dominical. El equipo llamó al jardinero Daz Cameron y al prometedor lanzador Ricky Tiedemann. Para abrirles espacio, el relevista derecho Lázaro Estrada fue designado para asignación.