Drama ante los Yankees: Estrella de Toronto enciende las alarmas tras arriesgada jugada

Las alarmas se encendieron para los Toronto Blue Jays durante su choque divisional frente a los New York Yankees. El estelar primera base dominicano, Vladímir Guerrero Jr., tuvo que abandonar el encuentro de este viernes debido a un fuerte impacto. La lesión ocurrió de manera accidental mientras se deslizaba con agresividad hacia la antesala.

Durante la maniobra, la cabeza de Guerrero Jr. chocó violentamente contra la rodilla de un defensor neoyorquino. A pesar del aparatoso golpe, el toletero logró completar la jugada y anotar una carrera para la causa canadiense. Sin embargo, los estragos del choque se hicieron evidentes rápidamente y obligaron a tomar precauciones.

Incertidumbre en Toronto

Cuando llegó el momento de salir al campo para la siguiente entrada, el dominicano brilló por su ausencia en el diamante. El cuerpo técnico decidió no arriesgar su salud física y Charles McAdoo tomó su lugar para cubrir la primera almohadilla.

Hasta el momento de la redacción, la directiva de los Blue Jays ha mantenido cierto hermetismo al respecto. El equipo canadiense aún no ha emitido un parte médico oficial que detalle la gravedad de la lesión que forzó su salida. Se espera que el jugador sea sometido al protocolo de conmociones cerebrales por precaución.

Una temporada para el olvido

Este desafortunado incidente físico se suma a lo que ha sido una campaña sumamente complicada para la estrella de Toronto. Lejos de su nivel habitual, Guerrero Jr. atraviesa un notable bache ofensivo que ha generado dudas entre los fanáticos. En 115 juegos disputados en el año, apenas registra una discreta línea ofensiva de .263/.337/.356.

Su producción de poder, que suele ser su principal carta de presentación, también ha experimentado una caída drástica. Apenas contabiliza siete cuadrangulares y 47 carreras impulsadas en lo que va de la exigente temporada. Queda por ver si este golpe agravará su ya difícil panorama deportivo.