MLB: El novato venezolano que está destrozando la pelota en el mejor béisbol del mundo

Eduardo Valencia está viviendo un inicio de ensueño en las Grandes Ligas. El toletero de los Tigres de Detroit se convirtió en el primer venezolano en conectar cinco jonrones en sus primeros 16 juegos. Esta hazaña sin precedentes demuestra su inmenso poder ofensivo en el mejor béisbol del mundo.

Su presencia en el plato se ha vuelto fundamental para un equipo que aspira llegar a la postemporada.

Bateo oportuno y productivo

El carabobeño de 26 años alcanzó esta gran marca frente a los Guardianes de Cleveland. Alineado como cuarto bate, le conectó un soberbio cuadrangular al abridor estelar Parker Messick. Este batazo impulsó una carrera clave para la victoria y blanqueada de los bengalíes por 2 a 0.

Con esta actuación, el novato alcanzó las 14 carreras producidas y suma un total de 17 imparables.

Récord entre compatriotas

Los registros combinados de Valencia marcan un hito entre los peloteros de la representación vinotinto. Solo Willson Contreras ostenta una marca medianamente comparable en sus primeros 16 duelos en Las Mayores. El receptor aragüeño también sacudió cinco bambinazos y conectó 17 indiscutibles en su debut. Sin embargo, Contreras acumuló 12 impulsadas en ese lapso, dos menos que la cosecha actual de Valencia.

Se gana su puesto a batazos

Esta contundencia ofensiva le ha otorgado la confianza absoluta de su manager, A.J. Hinch. El estratega aseguró que integrará a Valencia de forma más habitual como receptor, inicialista o bateador emergente.

El venezolano, quien superó un descenso a Ligas Menores en julio, regresó bateando para un astronómico promedio de .386. Además, se unió a Robert Fick y Matt Joyce como los únicos en la historia de Detroit con este inicio jonronero.