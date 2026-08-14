MLB: Medias Rojas y Reales chocarán en el esperado Juego de los Sueños de 2027

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La Major League Baseball (MLB) anunció un encuentro que emocionará a todos los fanáticos. Los Boston Red Sox y los Kansas City Royals se enfrentarán en Dyersville, Iowa. Este esperado partido de "Field of Dreams" se celebrará el 12 de agosto de 2027.

Ambas franquicias harán su gran debut en este mágico escenario rodeado de cultivos. Los Royals fungirán administrativamente como el equipo local del encuentro. Tras este choque especial en Iowa, la serie continuará el 14 de agosto en el Kauffman Stadium.

De vuelta a la tradición

Este evento marcará un hito importante para el llamado "Campo de los Sueños". Será la primera vez que el partido se realice en temporadas consecutivas tras una larga pausa. El juego estuvo suspendido entre 2023 y 2025 para permitir la construcción de un nuevo estadio.

La reanudación anual confirma el éxito rotundo de esta iniciativa que rinde tributo al cine. El objetivo de la liga es mantener viva la nostalgia y conectar con la esencia del deporte. Jugar allí representa un viaje al pasado para las nuevas generaciones de aficionados.

Entusiasmo en las directivas

Sam Kennedy, presidente de los Red Sox, destacó la enorme relevancia de jugar en Iowa. Señaló que este escenario recuerda constantemente por qué la gente se enamora del béisbol. Valoró la capacidad del deporte para evolucionar sin perder sus tradiciones más profundas.

Por su parte, Cullen Maxey, directivo de los Royals, también mostró una gran emoción. Destacó que la influencia territorial de Kansas City abarca el Medio Oeste, incluyendo a Dyersville. Aseguró que es una vitrina inmejorable para exhibir a sus atletas a nivel global.

Una historia de éxitos

La magia en Iowa comenzó en 2021 con un épico duelo entre Yankees y White Sox. Posteriormente, en la edición de 2022, los Chicago Cubs se midieron ante los Cincinnati Reds. Estos primeros encuentros sentaron las bases de una tradición sumamente exitosa.

Recientemente, los Philadelphia Phillies superaron a los Minnesota Twins en la pasada edición del evento. Ahora, Boston y Kansas City buscarán dejar su propia huella dorada en este emblemático terreno.