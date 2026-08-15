MLB: Eugenio Suárez produce para Cincinnati con un hit histórico

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Hay que sumar el 14 de agosto como otra fecha especial para Eugenio Suárez. Y es que en esta ocasión conectó un hit que no solo sirvió para poner en ventaja a los Rojos de Cincinnati sobre los Marlins de Miami, sino más importante aun para alcanzar una cifra redonda que siempre tuvo en mente para esta temporada 2026.

En un compromiso dominado totalmente por los dos abridores, el venezolano inauguró la pizarra en la parte baja del sexto episodio. Allí, Sandy Alcántara le envió un lanzamiento adentro que sacó con una línea en dirección al jardín izquierdo, convirtiéndose así en un doble remolcador.

Dicho batazo significó el hit 1.500 en la carrera de Geno en la MLB. Asimismo, cabe mencionar que también impulsó su carrera 998 en el Big Show, acercándose así a una nueva centena.

Geno, entre los históricos venezolanos

Luego de cumplir su proeza, ahora Eugenio Suárez se convirtió en el venezolano número 19 que alcanza dicha cifra de hits en MLB. Su próximo objetivo será dejar en el camino a Melvin Mora (1.503) en la lista de todos los tiempos.