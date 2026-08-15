MLB: Brayan Rocchio alcanza un doble dígito por primera vez en su carrera gracias a este jonrón

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Brayan Rocchio continúa con un ritmo trepidante en esta temporada 2026, la cual ya es más que productiva e histórica para sus registros. Justamente, en la noche de este viernes se fue para la calle nuevamente para lograr una hazaña personal por primera vez en su carrera.

Y es que el infielder venezolano sumó su décimo cuadrangular de la zafra, su primer doble dígito en dicho apartado, esto luego de 120 compromisos disputados. Vale recordar que su mejor marca, hasta hace poco, era de ocho bombazos en 2024.

Esto sucedió en la parte baja del tercer episodio, ante los lanzamientos del abridor Michael King. En cuenta favorable de 2 y 0 no perdonó un sinker casi en el medio para desaparecer la bola por el jardín derecho, a una distancia de 368 pies y con una velocidad de salida de 96 mph.

Bajo rendimiento ofensivo de Rocchio

Si bien se trató de un jonrón que pudiera ser especial para Brayan Rocchio a nivel personal, hay que mencionar que su actualidad con el madero no es muy positiva. En lo que va del mes de agosto apenas batea para .150 de promedio, con una remolcada y dos anotadas en 12 presentaciones.