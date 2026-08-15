Sangre nueva: los criollos que revolucionarán el futuro de la MLB

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La Major League Baseball (MLB) reveló este viernes su esperada actualización de los 100 mejores prospectos. Esta prestigiosa lista sirve como un termómetro para medir el talento de las futuras estrellas del béisbol. Para orgullo del deporte nacional, un total de 11 peloteros venezolanos lograron asegurar su lugar en el listado. Además, destaca la hazaña de un criollo que logró colarse en la élite absoluta del conteo.

Franklin Arias deslumbra a todos

El gran protagonista es Franklin Arias, campocorto de la sucursal Triple-A de los Medias Rojas de Boston. El infielder se ubicó en el tercer puesto, superado únicamente por los dominicanos Jesús Made y Leo De Vries. Este podio, dominado en su totalidad por talento latino, reafirma el poder de la región en el béisbol. Arias logró un ascenso meteórico, escalando 28 posiciones respecto al boletín anterior.

Nuevas caras en el radar

La evolución de los jugadores criollos ha sido notable desde las proyecciones hechas en la pretemporada. Nombres como Ethan Salas, Luis Hernández y Jhonny Level no figuraban en el radar inicial de la liga. Sin embargo, su extraordinario desempeño reciente obligó a los evaluadores a incluirlos en el grupo actual. Su irrupción demuestra la profundidad y el desarrollo constante de la cantera venezolana en las menores.

La legión venezolana completa

A continuación, se detalla la posición de cada uno de los 11 jugadores criollos incluidos en el top 100. La presencia de diversas posiciones evidencia una camada sumamente completa y versátil para el futuro: