MLB: Andrés Chaparro suma un nuevo jonrón y extiende su gran momento con el madero

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Andrés Chaparro sigue encendido con el madero y durante la jornada de este sábado sumó un nuevo cuadrangular a sus estadísticas. Esto sucedió en el compromiso que protagonizan Nacionales de Washington y Mets de Nueva York en el Citi Field.

A la altura del cuarto episodio, y con los neoyorquinos con ventaja de dos rayitas en la pizarra, el grandeliga venezolano conectó un largo elevado de 380 pies que desapareció por los lados del jardín izquierdo, rompiendo así el blanqueo. La recta que le lanzó el abridor Sean Manaea salió a una velocidad de 101.8 mph.

De esta manera llegó a siete jonrones en la presente temporada. Además, también suma 29 carreras impulsadas y 22 anotadas, todas esas cifras como sus nuevos topes personales hasta los momentos.

Bate caliente en las últimas jornadas

El cuadrangular de Andrés Chaparro es apenas una muestra del gran rendimiento ofensivo que vive en estos últimos días. Y es que si tomamos en cuenta sus siete presentaciones más recientes, batea para .333 de promedio con seis remolcadas, cuatro anotadas, y tres extrabases.