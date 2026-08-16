MLB: Los Mets hunden a los Nacionales con un batazo de oro de Francisco Lindor

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El estelar campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, se vistió de héroe absoluto para dejar en el terreno a los Nacionales de Washington. Con un dramático y oportuno sencillo que techó al jardinero derecho, Dylan Crews, impulsó la carrera de la victoria.

Este batazo de oro desató la locura de los fanáticos en el Citi Field y sentenció el triunfo de los Mets con pizarra de 5-4.

La rebelión del noveno episodio

La heroica remontada neoyorquina se gestó en la parte baja de la novena entrada ante el relevista dominicano Yovanny Cruz. Abajo en el marcador 4-3 y sin outs, el venezolano Francisco Álvarez encendió la chispa con un doblete por la raya del jardín izquierdo. Esta conexión permitió que Brett Baty anotara la del empate, dejando la mesa servida para que Lindor remolcara al corredor emergente Cristian Pache.

El parpadeo de Sean Manaea

Antes de este final de película, el zurdo Sean Manaea parecía encaminado a registrar su quinta apertura de calidad consecutiva. El abridor lució dominante retirando a 15 de los primeros 17 bateadores, permitiendo solo un jonrón del venezolano Andrés Chaparro. Sin embargo, en el sexto inning perdió el control y concedió un cuadrangular de tres carreras de Brady House que volteó momentáneamente el juego.

Relevo y defensiva de primer nivel

Para mantener a los metropolitanos con vida, Carson Benge conectó un cuadrangular solitario y lució su defensiva con un potente tiro al plato a 98.1 mph. Por su parte, el relevista dominicano Jefry Yan se llevó su primera victoria en Grandes Ligas tras sacar cinco outs vitales con su característica celebración. Con este emocionante lauro, la novena de Queens consolida su buen momento ganando ocho de sus últimos 11 compromisos.