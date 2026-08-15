MLB: Ronald Acuña Jr. le da en la cara a Eduardo Rodríguez con este tablazo

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El primer round de este sábado entre Ronald Acuña Jr. y Eduardo Rodríguez se lo ha quedado el sabanero, y vaya de qué manera, con un enorme cuadrangular que hizo retumbar el Truist Park.

Para este segundo duelo de la serie entre Bravos de Atlanta y D-backs de Arizona, Acuña no tardó en hacerse sentir y en la misma primera entrada lideró la ofensiva de los suyos.

En cuenta pareja de 2 y 2, E-Rod trató de engañarlo con un cambio, pero terminó castigado con un swing que hizo desaparecer la bola por todo el jardín central, a una distancia de 429 pies y con una velocidad de salida de 105.4 mph.

Acuña, a uno de los 200

Ya son 13 jonrones los de Ronald Acuña Jr. en la presente temporada. Pero si nos fijamos en sus estadísticas de por vida, dicho número forma parte de los 199 que acumula en la MLB.

Por ende, en el próximo gran batazo que conecte será el número 200, el cual le permitirá convertirse en el undécimo pelotero venezolano que alcanza dicha barrera.