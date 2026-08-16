MLB: Jesús Luzardo no baja el ritmo y firma otra apertura dominante para Filadelfia

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El nombre de Jesús Luzardo comienza a tomar mucha más fuerza cuando se habla de los lanzadores dominantes de la Liga Nacional en la presente temporada. Y es que su apertura de este sábado volvió a ser de calidad, algo que le permitió a los Phillies de Filadelfia imponerse por 9 a 1 sobre los Mellizos de Minnesota.

Para esta ocasión, su línea de trabajo fue de 6.2 innings en los que toleró siete imparables y una carrera, además que regaló dos bases por bolas y ponchó a nueve bateadores.

Otra versión impecable de Luzardo

Las acciones en el Target Field arrancaron con el venezolano permitiendo un doble de Austin Martin, aunque rápidamente puso orden sobre el montículo tras ponchar a los siguientes tres bateadores.

De hecho, en el segundo episodio también fue víctima de un tubey, pero una vez más respondió con dos abanicados para bajar el telón. Por su parte, el tercero lo resolvió sin tantas complicaciones, regalando un boleto luego de dos outs.

Ya en el cuarto, Minnesota estuvo muy cerca de hacerle daño. Sin embargo, el jardinero Derek Hill y Luis Arráez se combinaron para concretar un out en el home, el cual tuvo que ser revisado previamente.

Después de un quinto inning tranquilo, para el sexto llegó la única mancha de Jesús Luzardo en su presentación. Con un corredor en la intermedia, Royce Lewis conectó una enorme línea al jardín izquierdo que estuvo muy cerca de ser jonrón, pero que tras la revisión del umpire se confirmó como doble.

Con esta nueva victoria, el zurdo venezolano se mantiene prácticamente intraficable en lo que va del mes de agosto. En sus 15 entradas, repartidas en tres salidas, apenas ha permitido tres anotaciones, mientras que ha ponchado a un total de 28 bateadores.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB