MLB: Wilyer Abreu toma las riendas de Boston en medio del bajón de Contreras

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Venezuela ha estado sumamente presente en la remontada sensacional de los Medias Rojas de Boston durante la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Nombres como Willson Contreras, Andruw Monasterio, Ranger Suárez, Carlos Narváez o Wilyer Abreu, han sido relevantes para que el equipo cambiara su suerte de manera drástica.

Precisamente, el último nombre mencionado, el de Wilyer Abreu, ha sido una fuerza imparable últimamente. El toletero zuliano es de los jugadores más completos del equipo, porque a su ofensiva poderosa se le suma una defensiva formidable en el jardín derecho, que lo hace candidato al que sería su tercer Guante de Oro.

Ahora, en medio de un momento algo complicado para Willson Contreras, quien ha tenido molestias físicas que han perjudicado su rendimiento, es precisamente el poderoso zurdo criollo quien ha dado un paso al frente, para ponerse el equipo al hombro y ser el hombre del momento para los Medias Rojas.

Wilyer Abreu al rescate

En medio de una racha un poco complicada para los Medias Rojas de Boston, que han perdido seis de sus últimos ocho duelos, Wilyer Abreu resalta como el bateador más consistente y peligroso del equipo patirrojo, que a pesar de todo se mantiene sólido en los puestos de comodín.

Por ejemplo, este sábado 15 de agosto, el zuliano se fue de 4-3 en la victoria sobre los Piratas de Pittsburgh, con par de dobles, un cuadrangular, una remolcada y una anotada. Con su vuelacercas igualó además su marca personal en una misma campaña, con 22, cifra establecida durante la pasada temporada.

Si revisamos los últimos 15 juegos que ha disputado, Wilyer Abreu deja average de .340 y OPS de 1.270 en ese lapso de tiempo, con siete jonrones, 12 extrabases y 13 carreras empujadas. En ese período, Boston ganó 10 compromisos, por lo que el criollo ha sido clave en las últimas semanas.