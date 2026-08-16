MLB: Guerra venezolana por el campeón bate de Liga Nacional

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Gabriel Moreno es la nueva competencia de Luis Arráez por el título de bateo de Liga Nacional. Ambos venezolanos están en un fantástico estado de forma y van a cerrar la temporada regular por todo lo alto. Una competencia real para la 'regadera' que ya ganó múltiples veces.

Moreno gracias a un ritmo de competición estelar se encuentra en la segunda posición del promedio en Liga Nacional. Un liderato que ostenta Arráez desde hace varias semanas atrás; todo por su fantástica visión en el plato para hacer contacto con el bate a pitcheos imposibles.

¿Gabriel es una amenaza para Luis por el campeonato de bateo? La respuesta corta es no, en teoría el receptor de D-backs debe tener un bajón. La cuestión es que se espera hace mucho tiempo esa situación; por ahora es gratificante ver a dos venezolanos luchando en la cima.

Números de Moreno y Arráez en 2026:

Luis Arráez: 116 J, 469 TB, 58 CA, 148 H, 26 2B, 7 3B, 5 HR, 50 CI, 27 BB, 10 BR, .316 PRO, .351 OBP, .433 SLG, .784 OPS

Gabriel Moreno: 95 J, 340 TB, 52 CA, 105 H, 25 2B, 1 3B, 8 HR, 55 CI, 44 BB, 4 BR, .309 PRO, .386 OBP, .459 SLG, .845 OPS

¿Cómo se siente Gabriel Moreno en su sensacional 2026?

Gabriel Moreno lejos de la carga diaria detrás del plato, el Guante de Oro del 2023 ha sabido aprovechar los días como designado para mantenerse fresco y enfocado: "Me he sentido muy bien. En buen ritmo, saludable, debo tratar de seguir dando mi 100% y aprovechar este momento".

Torey Lovullo, manager de D-backs, reconoció la competencia de sus receptores: "Está haciendo que ambos sean mejores. Veo muy bien el lazo entre McCann y Moreno. Trabajan muy bien juntos". Lo que está claro es que la organización de Arizona se beneficia del nivel de ambos.

Luis Arráez y su impacto ofensivo en Phillies

Luis Arráez es uno de los bateadores más letales en los últimos 5 años en Grandes Ligas. Su rendimiento ofensivo ha sido superlativo para embazarse a lo largo de su carrera; eso es precisamente lo que necesita Phillies de Philadelphia para lo que viene en postemporada 2026.

El pelotero venezolano tendrá un impacto al llegar a base mediante hit o base por bolas. Además de cansar a los lanzadores rivales con cuentas altas, sus compañeros tendrán un jugador en base en cada turno. Esto lo va a llevar a anotar muchas carreras en un equipo encendido.