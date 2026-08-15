MLB: Ketel Marte enciende las alarmas en Arizona tras sufrir molestias en la rodilla

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El estelar segunda base de los Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte, encendió las alarmas del equipo tras abandonar el diamante por lesión. El dominicano tuvo que salir de manera prematura en la blanqueada de 2-0 frente a los Bravos de Atlanta este viernes. El motivo principal de su repentina ausencia fueron unas notables molestias en su rodilla izquierda.

La jugada que desató el dolor

El incidente que agravó la condición de Marte ocurrió apenas en la primera entrada del compromiso. El infielder intentó fildear un rodado hacia su izquierda, conectado por el primer bateador de los Bravos, Drake Baldwin. Al tratar de hacer la jugada, Marte giró de manera muy torpe para lanzar a la primera base.

Este movimiento brusco provocó que el segunda base dejara caer la pelota en medio de la transición. Como resultado directo de esta acción fallida e incómoda, Baldwin logró embasarse tranquilamente con un sencillo dentro del cuadro interior.

Parte médico y rotación de emergencia

A pesar del evidente dolor, Marte demostró su compromiso y logró terminar el episodio, aunque no saltó al campo para la segunda entrada. Para cubrir su importante baja, Ildemaro Vargas pasó de la inicial a la intermedia, mientras que Tim Tawa bajó del jardín central a la primera base. Además, Jorge Barrosa ingresó para patrullar la pradera central.

El mánager del equipo, Torey Lovullo, ofreció tranquilidad al finalizar el partido y declaró que la situación se manejará "día a día". Lovullo descartó que el tres veces All-Star necesite someterse a exámenes médicos adicionales y espera que regrese a la acción en el corto plazo.

Una dolencia que viene arrastrando

El dirigente de Arizona también confesó un detalle importante: esa misma rodilla izquierda ha estado molestando al pelotero desde principios de este mes. Cuidar la salud de Marte es una prioridad absoluta para las aspiraciones de la franquicia en esta etapa de la campaña.

Actualmente, el pilar ofensivo batea para .251 y es el máximo líder del equipo con 21 potentes cuadrangulares y 68 carreras impulsadas. Su presencia defensiva también es vital, habiendo custodiado la segunda almohadilla durante 95 encuentros en la presente temporada.