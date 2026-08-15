Nadie había logrado esto en su debut: la noche mágica de Joshua Báez

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El joven prospecto Joshua Báez tuvo un estreno de ensueño que quedará grabado para siempre en los libros de historia del béisbol. En su primer juego en Grandes Ligas, el pelotero deslumbró a todos los presentes en el mítico Wrigley Field frente a los Cachorros de Chicago.

El novato de los Cardenales de San Luis logró la hazaña inédita e impresionante de conectar tres cuadrangulares en su partido de presentación. Con esta demostración de poder, Báez se convirtió oficialmente en el primer jugador de todos los tiempos en registrar un triplete de jonrones en su debut.

Poder absoluto desde el primer lanzamiento

Su noche mágica comenzó atacando el mismísimo primer pitcheo que vio en la Gran Carpa, cortesía del abridor Matthew Boyd. Báez desapareció la pelota a 449 pies de distancia por todo el jardín central para abrir la pizarra y anunciar su llegada a la liga.

Con este brutal impacto inicial, se convirtió en el undécimo jugador de la franquicia en batear un cuadrangular en su primer turno al bate. Además, según ESPN Insights, este estacazo fue el segundo más largo del año para el equipo, solo superado por Jordan Walker.

Sellando un hito de tres cuadrangulares

Apenas tres entradas más tarde, el explosivo bate del novato volvió a silenciar las gradas en Chicago. Báez disparó un sólido jonrón solitario por la pradera izquierda, dándole a la novena de San Luis una ventaja momentánea de 4-3 en el marcador.

Para coronar una jornada épica y verdaderamente histórica, el toletero castigó nuevamente el pitcheo rival para adjudicarse su tercer vuelacercas del encuentro. Esta inédita demostración ofensiva de tres bambinazos dejó claro el inmenso talento que posee en sus muñecas.

Una joya forjada en las Ligas Menores

San Luis seleccionó a Báez en la posición número 54 del draft de 2021, apostando fuertemente por su desarrollo. Tras una sobresaliente campaña con el equipo de Memphis, la sucursal Triple-A, la directiva decidió ascenderlo al equipo grande el pasado viernes.

Antes de su llamado, era considerado el tercer mejor prospecto de toda la organización de los Cardenales. En 103 juegos este año, dejó un promedio de .256, despachó 34 jonrones, remolcó 90 carreras, robó 21 bases y fijó un brillante OPS de .901.