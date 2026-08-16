MLB: Tarik Skubal con dos frentes reales en la agencia libre 2027

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal es de los lanzadores más letales de los últimos años en Grandes Ligas. Su desempeño ha sido superlativo ganando dos premios Cy Young de Liga Americana. Hoy está en Dodgers de Los Ángeles, pero estará al 100% en la agencia libre, con solo dos opciones para firmar.

Skubal fue cambio de Tigres de Detroit a Dodgers en un movimiento clave para su antigua organización. El lanzador llega a un equipo contendiente a la Serie Mundial; pero también al finalizar la temporada asistir a la agencia libre para tener el mejor contrato para un lanzador.

En ese contexto, según la prensa especializada en MLB, el dos veces Cy Young solo tiene dos opciones reales para firmar: Mets de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles. Ambos equipos tienen el capital y el margen para firmar a uno de los mejores lanzadores de la actualidad.

Tarik Skubal: ¿Cuánto aspira ganar tras la agencia libre 2027?

Tarik Skubal a sus 29 años de edad busca dos cosas importantes en la agencia libre 2027: primero tener el contrato más grande en la historia de un lanzador (+325 MDD - Yoshinobu Yamamoto) y ser el lanzador mejor pagado anual (+42 MDD - Zack Wheeler) en Grandes Ligas.

Dos objetivos que puede alcanzar tranquilamente con equipos realmente interesados en contratarlo. De hecho, tomando en cuenta sus objetivos personales; se cree que solo Mets de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles pueden ofrecerle cumplir sus deseos económicos.

Top 3 contratos más altos para lanzadores en Grandes Ligas

Lanzadores mejor pagados en MLB:

Zack Wheeler - Phillies: 42 MMD Framber Valdez - Tigres: 38.3 MMD Jacob deGrom - Rangers: 37.0 MMD

Lanzadores con el mejor contrato en MLB: