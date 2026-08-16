MLB: Gabriel Moreno iguala su marca personal de jonrones y extiende su racha de imparables

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A pesar de que la semana cerró con una derrota para los D-backs de Arizona, esta vez por 5 a 3 en casa de los Bravos de Atlanta, la noticia más positiva la dio Gabriel Moreno. Y es que su bate se mantiene produciendo a más no poder, al punto de acumular un par de seguidillas interesantes.

Moreno arrasa, Arizona sonríe

Durante esta cita, el grandeliga venezolano ligó de 4-1 con un jonrón solitario. Dicha conexión fue en el cuarto episodio y sirvió para igualar las acciones en ese entonces. Al quinto lanzamiento pescó una recta que salió a 107.4 mph y que aterrizó en el jardín izquierdo a una distancia de 379 pies.

De esta manera, Gabriel Moreno llegó a nueve vuelacercas en la presente temporada. Se trata de su cifra tope que implantó la temporada anterior. De hecho, hay que resaltar que en este 2026 cuenta con nuevas marcas personales en prácticamente todos los apartados de bateo.

A su vez, otro detalle que del gran presente ofensivo del larense tiene que ver con dos rachas. Una es la de 10 juegos seguidos conectando hits, mientras que la otra señala que ya son cuatro compromisos al hilo remolcando al menos una carrera.

Números de Gabriel Moreno en la temporada 2026 de la MLB