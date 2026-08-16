MLB: Jesús Luzardo se convierte en el caballo de la rotación de Filadelfia

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo ya ha sabido demostrar en el pasado todo el talento y el potencial que posee su dominante brazo izquierdo, sin embargo, lo que ha hecho en 2026 es realmente sensacional. El criollo ha sido parte fundamental de la rotación de Filadelfia, y ese estatus se lo ha ganado a pulso, con actuaciones formidables.

La actual campaña ha sido genuinamente especial. Empezó con altibajos, eso sí, pero no se rindió y logró sacar a flote la mejor versión que se le ha visto en las Grandes Ligas, con números increíbles que respaldan su trabajo.

Este sábado 15 de agosto, Jesús Luzardo volvió a conseguir una dominante victoria, en la que recetó nueve ponches y permitió solo una carrera en 6.2 entradas, para demostrar nuevamente que tiene varias semanas siendo uno de los mejores pitchers de todo el beisbol estadounidense.

Jesús Luzardo domina a placer

Con su triunfo ante los Mellizos de Minnesota, Jesús Luzardo confirmó que el momento de forma que vive no es casualidad. Y es que, si revisamos sus números en las últimas 12 salidas, el nacido en Lima tiene foja de siete triunfos y una caída, con 1.98 de efectividad y 2.16 de FIP, además de la increíble cifra de 105 ponches en 77.1 entradas de labor.

El criollo ha mejorado una barbaridad con respecto a años anteriores, haciendo abanicar con frecuencia a sus rivales, disminuyendo la velocidad de salida de los batazos que recibe y también la tasa de boletos que concede en sus actuaciones.

Gracias a esta racha tan fenomenal, Jesús Luzardo ya presenta una efectividad de 3.23 en lo que va de temporada, con marca de 11-5, WHIP de 1.15 y 185 ponches en 150.1 innings. Si la zafra culminara hoy, sería, sin duda alguna, la mejor de toda su trayectoria deportiva.