MLB

MLB: Jesús Luzardo se convierte en el caballo de la rotación de Filadelfia

El zurdo vive un momento sensacional en la lomita y deja números increíbles

Por

Josué Porras Estebanot
Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 04:22 pm
MLB: Jesús Luzardo se convierte en el caballo de la rotación de Filadelfia
Jesús Luzardo / Foto: AP
Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo ya ha sabido demostrar en el pasado todo el talento y el potencial que posee su dominante brazo izquierdo, sin embargo, lo que ha hecho en 2026 es realmente sensacional. El criollo ha sido parte fundamental de la rotación de Filadelfia, y ese estatus se lo ha ganado a pulso, con actuaciones formidables.

NOTAS RELACIONADAS

La actual campaña ha sido genuinamente especial. Empezó con altibajos, eso sí, pero no se rindió y logró sacar a flote la mejor versión que se le ha visto en las Grandes Ligas, con números increíbles que respaldan su trabajo.

Este sábado 15 de agosto, Jesús Luzardo volvió a conseguir una dominante victoria, en la que recetó nueve ponches y permitió solo una carrera en 6.2 entradas, para demostrar nuevamente que tiene varias semanas siendo uno de los mejores pitchers de todo el beisbol estadounidense.

Jesús Luzardo domina a placer

Con su triunfo ante los Mellizos de Minnesota, Jesús Luzardo confirmó que el momento de forma que vive no es casualidad. Y es que, si revisamos sus números en las últimas 12 salidas, el nacido en Lima tiene foja de siete triunfos y una caída, con 1.98 de efectividad y 2.16 de FIP, además de la increíble cifra de 105 ponches en 77.1 entradas de labor.

El criollo ha mejorado una barbaridad con respecto a años anteriores, haciendo abanicar con frecuencia a sus rivales, disminuyendo la velocidad de salida de los batazos que recibe y también la tasa de boletos que concede en sus actuaciones.

Gracias a esta racha tan fenomenal, Jesús Luzardo ya presenta una efectividad de 3.23 en lo que va de temporada, con marca de 11-5, WHIP de 1.15 y 185 ponches en 150.1 innings. Si la zafra culminara hoy, sería, sin duda alguna, la mejor de toda su trayectoria deportiva.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?