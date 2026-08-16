MLB: Fallece Tommy John, el hombre que salvó la carrera de muchos pitchers

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Luto en el mundo del beisbol. Este domingo 16 de agosto, Tommy John, uno de los nombres más legendarios y recurrentes de la pelota profesional en todo el mundo, falleció a la edad de 83 años, luego de batallar por años contra un cáncer de vejiga.

Un revolucionario

Tommy John tuvo una extensa y exitosa carrera en el beisbol de las Grandes Ligas. Debutó el 6 de septiembre de 1963, a la edad de 20 años, con el uniforme de los Indios de Cleveland, equipo al que defendió durante las primeras dos campañas de su carrera en Las Mayores. Luego de ahí, vistió los uniformes de Medias Blancas, Dodgers, Yankees, Angelinos y Atléticos, para retirarse en una segunda y última etapa con los Yankees.

En 1974, cambió la historia del beisbol para siempre, al romperse el ligamento colateral cubital de su codo izquierdo, brazo con el que lanzaba. Aunque esta lesión solía marcar el final del camino para un lanzador en aquella época, el doctor Frank Jobe le propuso a John arriesgarse y realizar una cirugía para sustituir su ligamento roto con un tendón de otra parte de su cuerpo. Al final, la operación fue exitosa y el pitcher regresó a Las Mayores, marcando un hito y creando la famosa operación "Tommy John".

En general, Tommy John tuvo una carrera de 26 años en el mejor beisbol del mundo, en la que dejó récord de 288 triunfos y 231 caídas, además de una efectividad de 3.34 y un WHIP de 1.28, números que lo convierten en uno de los mejores lanzadores que no forman parte del Salón de la Fama de Cooperstown.