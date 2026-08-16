MLB: Sonny Gray iguala marca de una leyenda Red Sox

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Sonny Gray es la mejor incorporación de la temporada 2026 para Medias Rojas de Boston. El pitcher veterano ha logrado mantener su control en cada pitcheo con una temporada sensacional. De hecho, gracias a su última actuación igualó el registro de una leyenda del equipo.

Gray en la victoria 4-0 de Red Sox contra Piratas de Pittsburgh registró: 7.0 entradas, 6 hits, 0 carreras limpias, 1 boleto, 7 ponches. Sumó la segunda victoria de agosto, pero también la #15 en la temporada, en un año donde ha demostrado ser un as de rotación a tiempo completo.

Sonny con su victoria 15 (23 juegos) en la campaña 2026 se convirtió en el segundo pelotero en llegar más rápido a ese registro en la historia de Boston. El primero es nada más y nada menos que Pedro Martínez en 1998, que también logró en 23 aperturas.

Números de Sonny Gray en 2026:

- 23 juegos, 23 aperturas, 15-3, 2.65 ERA, 132.2 entradas, 117 ponches, 1.15 WHIP

Aroldis Chapman le gustaría retirarse en Red Sox

Aroldis Chapman es pieza fundamental de Medias Rojas de Boston en el presente y futuro cercano. El pelotero cubano tiene una gran responsabilidad a nivel deportivo; gracias a eso hubo un gran entendimiento entre ambas partes para sellar un acuerdo que finaliza en la temporada 2027.

En ese contexto, el cubano fue preguntado sobre retirarse en Red Sox: "Espero que sí. Estoy un poco cansado de ir de equipo en equipo, así que espero que sí. Como siempre digo lanzaré hasta que un equipo no me quiera más. Si puedo estar aquí, estaré aquí. Si no me quieren, me iré a casa".

Una clara intensión de mantenerse en Boston hasta finalizar su carrera en Grandes Ligas. De hecho, al ser preguntado sobre si jugaría hasta los 45 años, se limitó a decir: "Si tengo que darte una respuesta, diría que sí". Chapman encontró un lugar tranquilo para terminar su carrera.