MLB: Kansas City sacrifica a un dominicano para activar a Maikel García

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Luego de un paso por la lista de lesionados de casi dos meses completos, llegó la hora de volver para Maikel García. Este lunes 17 de agosto, los Reales de Kansas City activaron al tercera base venezolano, quien viene de realizar una asignación de rehabilitación en Doble A.

El criollo sufrió en el mes de junio una distensión muscular en la mano izquierda, que lo mantuvo fuera de acción durante un rato prolongado. A finales de julio, intentó regresar en Doble A, pero sintió molestias que provocaron que estuviera unas semanas más en recuperación.

Eso sí, para poder traer de regreso a Maikel García, los Reales de Kansas tuvieron que realizar movimientos en su roster, como por ejemplo, designar para asignación a un veterano dominicano que ha sido dos veces Guante de Oro, como Starling Marte.

Maikel García regresa

Este lunes 17 de agosto, los Reales de Kansas City designaron para asignación al dominicano Starling Marte, veterano de 15 campañas en las Grandes Ligas, para activar a Maikel García y a Vinnie Pasquantino desde la lista de lesionados.

A lo largo de 59 juegos con Kansas, el dominicano dejó línea ofensiva de .242/.298/.314/.611, con dos cuadrangulares y 14 carreras impulsadas, números que no le valieron para mantenerse en el roster del equipo dirigido por Matt Quatraro.

Por otro lado, Maikel García muestra línea de .261/.320/.373/.693 en los 69 duelos que ha podido disputar en 2026, con tres estacazos y 30 rayitas remolcadas. Además, su defensa lo ha ayudado a tener 2.0 de WAR en el poco lapso de tiempo que ha jugado, lo que refleja su enorme importancia en la organización.